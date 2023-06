De Peiling: ik spreek mijn buren erop aan als ze overlast geven

Burenoverlast, iedereen heeft er weleens mee te maken. Zéker in de zomer als alle ramen openstaan. In de Amsterdamse Jordaan vrezen drie buren voor geluidsoverlast van de kroeg die te koop stond en daarom hebben ze hem zelf maar gekocht. Om 0.30 uur sluit de kroeg de deuren, zodat de overlast beperkt blijft. Wat zijn jouw ervaringen met de buren? En als er geluidsoverlast of ellende is, spreek je ze dan aan?

Een televisie die veel te hard staat, een verkeerd geparkeerde auto of de heg die veel te lang wordt. Het zijn allemaal dingen waar we ons aan kunnen ergeren bij onze buren. Een kwart van de Nederlanders geeft aan dat ze wel eens ruzie hebben met hun buren. 16 procent geeft zelfs aan dat ze overwegen om te verhuizen door een burenruzie.

Gesprek

Verhuizen is een goede manier om van de problemen af te komen, maar dat is zeker niet de makkelijkste manier. Wat vaak wel helpt, is praten met uw buren over een oplossing. Dit kan spannend zijn, maar er zijn een aantal dingen waar je rekening mee kunt houden. Wacht niet tot het te laat is, ga niet praten als je boos bent en bedenk van tevoren goed wat je wil zeggen.