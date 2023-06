Hermitage krijgt nieuwe naam en gaat samenwerken met musea uit Parijs, Londen en Washington

Tijdens een persconferentie maakte het museum vanochtend ook bekend dat er in 2025 - de 750e verjaardag van Amsterdam - een speciale Rembrandt-expositie te zien is. De Amerikaans miljardair en fanatiek kunstverzamelaar Thomas Kaplan, die vandaag ook op de persconferentie aanwezig was, heeft een aantal werken van de schilder in bezit die hij speciaal voor die gelegenheid zal uitlenen.

Tot vorig jaar was de Hermitage een dependance van de Hermitage in Sint-Petersburg. Na de inval van Rusland in Oekraïne besloot het bestuur in maart 2022 de banden met dat museum te verbreken.