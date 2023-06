Oppassen in Hilversum: gezonde takken vallen uit bomen door hitte en droogte

Even opletten als je onder bomen door loopt of fietst en al helemaal als het waait: door de aanhoudende droogte en hitte bestaat de kans dat zelfs gezonde takken spontaan afbreken. De gemeente waarschuwt Hilversummers om voorzichtig te zijn en houdt bomen ook zelf extra in de gaten.

Dat de takken van de boom afvallen is niet gek. Het verschijnsel heet 'summer branch drop' en is een natuurlijke manier van gezonde bomen om zich te wapenen tegen de hitte.

Boomsoorten met zwaarder hout hebben er meer last van dan andere soorten. Met name de beuk, de plataan en de eik willen nog wel eens een takje laten vallen. Dat is in Hilversum ook al een paar keer gebeurd: de afgelopen weken zijn er aan de Loosdrechtseweg en de Peerlkamplaan al spontaan takken gevallen.

Controles

Hilversum stelt 2.000 zogenaamde 'attentiebomen' die in de gaten worden gehouden. Ook wordt er regelmatig gesnoeid om vallende takken te voorkomen.