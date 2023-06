Erwin en Sanne lezen in de krant dat hun bruiloft is gecanceld om opvang asielzoekers

Van het ene op andere moment vallen de Alkmaarse Erwin en Sanne uit Heiloo van hun roze wolk. Ze zouden een groots trouwfeest geven in het Fletcher Hotel, met tientallen logés. Maar plotseling is hun reservering gecanceld. Er worden asielzoekers opgevangen. "De manier waarop doet ons vooral pijn."

Het hotel ligt in de geboorteplaats van de bruid, lekker dicht bij Alkmaar, vlak bij 't Putje van Heiloo waar ze elkaar het ja-woord gaan geven én genoeg plek voor hun dierbaren om te blijven logeren. "Alles was geregeld. Alles zou goed komen."

"Ik dacht dat het een grap was", vertelt de Alkmaarder. De avond ervoor lopen hij en zijn verloofde Sanne (23) namelijk nog door de gangen van hetzelfde hotel. Over een paar maanden gaan ze trouwen en dit is hun droomlocatie.

Het was een stressvol weekend voor het liefdeskoppel. Afgelopen vrijdag krijgt Erwin (30) een artikel doorgestuurd via een vriend. Hij leest dat in het hotel aan de Kennemerstraatweg vanaf die zondag een half jaar lang tachtig asielzoekers worden opgevangen .

Algemeen directeur van Fletcher Hotels Rob Hermans zegt dat de hotelketen donderdag via een tussenpartij door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zijn benaderd. "Er was stress, de nood was erg hoog. Op stel en sprong hebben we toen de beslissing gemaakt om de mensen op te vangen."

Het gaat om een groep mannelijke vluchtelingen die maandenlang verbleven in de crisisnoodopvang in Purmerend. Een deel ging er in hongerstaking om de soms erbarmelijke omstandigheden en het lange wachten op een gesprek met de IND.

De asielzoekers komen voornamelijk uit Syrië, maar ook landen als Jemen, Irak en Oekraïne. "Ik vind dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben als grootste hotelketen van Nederland", aldus Hermans.

Per persoon krijgt het hotel een geldbedrag van het Rijk. De vluchtelingen krijgen daarvoor een bed, drie maaltijden per dag en drinken. Hoeveel euro Fletcher Hotels krijgt, wil de baas niet zeggen. Maar voor een van de veertig kamers betaal je in Heiloo tussen de 70 en 140 euro, is online te lezen.

Inwoners en politiek 'overvallen'

"Aan zoiets moet je wel denken. We maken in ieder geval winst. Maar niet zoveel als met de mensen die normaal komen fietsen en wandelen. We missen de terrasomzet, à-la-carte-diners en wat denk je van al die trouwerijen?"

In het dorp heeft niemand de opvang zien aankomen. Zelfs burgemeester Mascha van Bruggencate zegt verrast te zijn. Vorige week donderdagavond krijgt zij naar eigen zeggen een appje van het COA over de afspraak met het Fletcher Hotel in Heiloo.