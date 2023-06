Straks live: optocht van bemanning schepen Sail Den Helder tijdens de Crew Parade

Een bijzonder gezicht straks in de binnenstad van Den Helder: de bemanning van alle schepen die aanwezig zijn op Sail lopen dan voor de Crew Parade in optocht door de stad. Á la de Olympische Spelen, met een bordje voorop waarop staat wie ze zijn en waar ze vandaan komen. De Crew Parade is vanaf 16.15 uur live te volgen bij NH.

Livestream NH Nieuws - NH Nieuws

Met de feestelijke Crew Parade stellen de bemanningsleden zich voor aan de stad. De route begint om 16 uur op de voormalige rijkswerf Willemsoord ter hoogte van de Bonaire. Daarna gaan de bemanningsleden via de Spoorstraat en de Keizerstraat naar de Beatrixstraat. Ze lopen de straat uit, keren, lopen helemaal naar het einde bij het Julianaplein en daarna weer terug richting Willemsoord. Op het podium van Sail on Stage is om 17 uur de Price Giving. Volg deze spetterende parade live via de website en op tv vanaf 16.15 uur. Onze verslaggever Kelly Blok presenteert de uitzending. Verder worden vandaag meer reportages gemaakt. Morgenochtend wordt een compilatie van de Crew Parade online gezet, samen met speciale beelden die vandaag worden gemaakt met een 360-gradencamera. Het evenement zal dit weekend naar verwachting meer dan 200.000 bezoekers gaan trekken. Alle verhalen die NH over Sail maakt zijn terug te vinden op www.nhnieuws.nl/saildenhelder.