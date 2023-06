Straks live: tientallen tallships die de haven van Den Helder invaren met de Sail In

Het is straks een drukte van jewelste in de haven van Den Helder. Tussen 12 en 16 uur varen tientallen tallships de haven van Den Helder in. Deze 'Sail In' is de officiële start van Sail Den Helder. Naast de tallships varen ook marineschepen en mogelijk enkele plezierboten en varend erfgoed mee. Het belooft een prachtig gezicht te worden.

NH Nieuws / Marjorie Noë

Tijdens de Sail In zullen alle tallships verzamelen op de Rede van Texel om gezamenlijk de haven van Den Helder binnen te varen. Dit is vanaf de kant goed te zien voor het publiek. NH is er uiteraard bij. Vanaf het vaste land filmen we van begin tot eind de Sail In. Je kan tussen 12 en 16 uur live meekijken naar hoe de enorme schepen de haven in worden begeleid. Daarnaast varen zowel een video- als een radioverslaggever mee op een van de boten; ook hun verslagen zijn later op de dag op onze site te zien. Vanaf de kade doet onze verslaggever Kelly verslag van de opening van Sail. Die reportage komt in de avond online op onze site. Na de Sail In zijn alle schepen te zien en te bezoeken voor het publiek. Op vrijdag en zaterdag zijn ze van 10.00 tot 20.00 uur opengesteld. Crew Parade De bemanningsleden stellen zich vervolgens morgen aan de stad voor in de feestelijke Crew Parade, een optocht door de binnenstad. Volg deze spetterende parade live via de website en op tv vanaf 16.15 uur. Het evenement zal dit weekend naar verwachting meer dan 200.000 bezoekers gaan trekken. Alle verhalen die NH over Sail maakt zijn terug te vinden op www.nhnieuws.nl/saildenhelder.