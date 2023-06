Solange Dekker over winst Miss International Queen 2023: "Droom die uitkomt"

De Amsterdamse Solange Dekker won gisteren als eerste Europese vrouw ooit de jaarlijkse missverkiezing voor transvrouwen in Thailand. Op NH Radio vertelt ze over de winst, die ze helemaal niet had verwacht. "Het was niet mijn mindset om te winnen, ik dacht 'Ik zie wel hoe en wat'."

"De winst was voor mij niet eens zo heel erg belangrijk", vertelt Solange op NH Radio. Ze wilde vooral deuren openen en mensen helpen die het nodig hebben. "En dan win je ineens terwijl je je daar niet op hebt voorbereid." Ze was heel erg verrast. "Ik ben heel dankbaar natuurlijk. Ik vind het echt super tof."

Door de winst blijft Solange wat langer in Thailand dan verwacht en de komende tijd heeft ze het druk met alle pers te woord staan. "Het is een droom die uitkomt." De schoonheidswedstrijd die sinds 2004 bijna jaarlijks wordt gehouden is erop gericht om de acceptatie van transvrouwen wereldwijd te vergroten. Solange is de eerste Europese, en dus ook de eerste Noord-Hollandse, die de titel Miss International Queen 2023 wint. "De verkiezing heeft nu 17 edities gehad en dit is de allereerste keer dat Europa een titel heeft gewonnen", vertelt ze.

Zenuwen

Tijdens de uitreiking stond ze hand in hand te wachten met de andere kanshebber. "Ik kan je niet beschrijven hoe dat voelt. Zoveel zenuwen, hartkloppingen, korte ademhaling, paniek", noemt Solange op. "Trillende handen, jankende ogen, het is echt heel erg bizar." Ze stond tegenover de deelnemer uit Singapore. "Ik keek haar aan en we hadden allebei zo'n verschrikte hertenblik in onze ogen."

Bij de winst hoort ook een jaar lang een appartement in Thailand. "Nu gaan we eerst twee weken door Thailand reizen om alle pers te woord te staan en na die twee weken ga ik wel even terug naar Nederland", legt de miss uit. Ze weet nog niet of ze ook echt een jaar in Thailand zal gaan wonen, omdat ze haar bedrijfje en vrienden in Nederland heeft. Ze is zeker van plan heen en weer te reizen.

Tot nu toe heeft Solange nog niet zoveel van Thailand kunnen zien, maar de dag voor de competitie is ze met miss USA naar een olifantenopvang geweest. "Dat was wel heel erg tof. Toen hebben we echt ons eigen plan getrokken. Maar toen de competitie begon, hebben we niet echt iets kunnen zien van Thailand. Toen hadden we volle focus voor de competitie."