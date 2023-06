Bestuurder met een slok op rijdt Volendams water in

Bij de rotonde op de kruising van de N247 en de Zeddeweg in Volendam is vannacht rond 1.25 uur een auto in het water beland. De brandweer heeft in het water gezocht naar de bestuurder, maar die was daar niet meer te vinden.

De bestuurder heeft de rotonde misschien wel over het hoofd gezien. De auto reed over de busbaan, door het riet, het water in. De politie en brandweer konden bij de auto geen bestuurder meer vinden, maar even later is er een 25-jarige man gevonden.

"Hij is verhoord en heeft een blaastest moeten doen", vertelt een woordvoerder van de politie. "Daaruit bleek dat hij te veel alcohol heeft gedronken." Er is een proces-verbaal opgemaakt tegen omdat hij wordt verdacht van rijden onder invloed. "Zijn rijbewijs is ingevorderd en op een later moment moet hij zich verantwoorden", zegt de woordvoerder.

Waar de politie de 25-jarige bestuurder vond, is nog niet duidelijk. "Hij werd niet thuis aangetroffen", zegt de woordvoerder. De man raakte niet gewond bij het ongeluk.