Eindelijk verkoeling: na tropisch weekend lagere temperaturen

"Gister werd het tropisch op veel plaatsen", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. "Maar vandaag doen we een stap terug qua warmte. Dat zal veel mensen niet onwelgevallig zijn." Gisteravond werd het door het wegvallen van de wind, volgens Visser, wel heel warm.

"Vandaag is dat dus niet het geval. We hebben vanmorgen zo'n 19 tot 20 graden en de maximumtemperatuur voor vanmiddag is zo'n 22 graden", voorspelt hij. "Afgelopen nacht was het op sommige locaties nog warmer dan dat."

Zon

Hoewel het een stuk minder warm is, komt de zon wel weer tevoorschijn. "Vanmorgen vroeg trok een koufront over, het was niet erg actief", zegt Visser. "In Venhuizen zat er een paar tiende van een millimeter in de regenmeter. We hebben flink wat zon vanochtend. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zon." De weerman denkt dat het overal in de provincie droog blijft.

"En er is, toch wel een verfrissende, westenwind", zegt hij. "Die is matig van sterkte. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig." Op Texel kan het vanmorgen nog flink waaien met windkracht 6.

Morgen kan er volgens Jan Visser op enkele plekken een buitje vallen. "Verder wisselend zon en wolken", voorspelt hij. "In de middag komt er wat meer bewolking en dan wordt het zo'n 21 graden. Met een matige wind uit het westen tot noordwesten."