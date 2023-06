Politie Ecuador houdt KLM-Boeing uren aan de grond vanwege bommelding

Een Boeing 777-200 van KLM is gisteravond in de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito urenlang onderzocht vanwege een bommelding. Dat laat de internationale luchthaven van Quito in een persverklaring weten. Nadat de passagiers waren geëvacueerd, hebben de lokale autoriteiten met honden in en rond het vliegtuig naar explosieven gezocht. Uiteindelijk bleek de melding vals.

Een Boeing 777-200 van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Nadat duidelijk was geworden dat er geen bom aan boord was, kon vlucht KL755 doorvliegen naar Guayaquil, de grootste stad van Ecuador. Daarvandaan is het toestel met bijna drie en een half uur vertraging vertrokken naar Schiphol, waar het rond 15.45 uur wordt verwacht. De zoekactie is uitgebreid gefotografeerd, gefilmd en op sociale media gedeeld door de Ecuadoriaanse politie.

