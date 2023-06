Boten blijven Gerda's kunstwerk kapotvaren: "Zonde dat dit niet gewoon wordt opgelost"

Het is al de vierde keer in twee maanden tijd dat Gerda Kruimer langs haar kunstwerk op de Lijnbaansgracht rijdt en ziet dat het kapot is. Het kunstwerk omhult een van de tijdelijke bruggen van de oranje loper maar die is nét te laag, waardoor boten er tegenaan rammen: "Je moet wel met een sneltreinvaart gaan om dit kapot te maken, dat zou ik zelf nooit doen."

"Martijn Krabbé is waarschijnlijk hier tegenaan geramd", laat Gerda vanaf het water zien. Grote oranje panelen op de zijkant van de brug vormen het kunstwerk waar de BN'er afgelopen week met zijn vlaggenstok tegenaan ramde.

Doordat de brug erg laag is, zijn er inmiddels al drie panelen kapot en gebogen omdat boten er tegenaan botsen. De brug is volgens de borden 1,30 meter hoog. "Maar doordat de panelen uitsteken is deze kant minder hoog dan de andere kant", laat Gerda zien. "Dan maken boten inschattingsfouten. Dat gebeurde sinds 16 april al minstens vier keer."

"Mijn inspiratie is de Jordaan, waar de straatnamen vaak met bloemen te maken hebben." En daarnaast is het ontwerp gebaseerd op bouwafzettingen in Zuid-Europese landen: "Daar zien verbouwingen er door felgekleurde afzetting altijd zo vrolijk uit."

Beheer van de gemeente

Het kunstwerk is door Gerda gemaakt, in opdracht van de gemeente. "Ik vind het zonde dat zo'n kunstwerk dat heel mooi en vrolijk is bedoeld, zo slecht wordt onderhouden", zegt Gerda. De gemeente moet de beschadiging oplossen, maar na de vier meldingen van Gerda is er nog steeds weinig gebeurd. "Ik fiets er elke dag langs en vind het zonde om te zien. Het is mijn kunstwerk, mijn geestelijk eigendom. Dus ik vind dat het 100 procent intact moet zijn."