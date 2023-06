Amsterdam aA nl Ondanks de hitte toch hardlopen: "Het is altijd de moeite waard"

Waar veel Amsterdammers vandaag in de schaduw of aan het water gingen liggen, was dat in Weesp wel anders. Daar was de 40e editie van de Vechtloop, een hardloopevenement. De organisatie hield rekening met de hoge temperaturen en verzorgde douches en bekers water.

De hardlopers in Weesp konden kiezen tussen drie afstanden: 2.5, 5 en 10 kilometer. Een deelnemer besloot door het tropische weer zijn rondje te halveren naar 5 kilometer, maar dat mocht de pret niet drukken: "Ik heb samen met mijn dochter en twee zoons gelopen. We hebben ervan genoten." De tocht begon en eindigde in manege Bleijenberg, waar de renners in de koelte konden opwarmen en bijkomen.

Langs de route stonden om de 3 kilometer posten, waar bekertjes water en sponsen werden uitgedeeld. Voor extra verkoeling werden de renners besproeid met water. Vrijwilligers hielden in de gaten of iedereen nog op zijn benen kon staan. Als dat niet het geval was werd de renner aangesproken en "dan krijgen ze even extra water en gaan ze de schaduw in." Het advies voor de loop was onder meer het dragen van luchtige kleding, goed insmeren met zonnebrandcrème en inkorten van de loopafstand.

