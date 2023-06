Amsterdamse Solange Dekker wint internationale missverkiezing voor transvrouwen

Tijdens de jaarlijkse missverkiezing voor transvrouwen in Thailand is de Amsterdamse Solange er met de eerste prijs vandoor gegaan. Drie jaar geleden won de 27-jarige Amsterdamse al de Nederlandse versie van de missverkiezing. Naast 'Miss Intercontinental of Noord-Holland' mag Dekker zich nu 'Miss International Queen 2023' noemen.

De schoonheidswedstrijd die sinds 2004 bijna jaarlijks wordt gehouden is erop gericht om de acceptatie van trans vrouwen wereldwijd te vergroten. Dekker is de eerste Nederlandse én Europese winnares die er met de eretitel vandoor gaat. Ze versloeg 22 tegenstanders, waaronder de twee runner-ups Qatrisha Zairyah uit Singapore en Melony Munro uit de Verenigde Staten.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In haar overwinningsspeech benadrukte Dekker het belang van geloven in jezelf: "De boodschap die ik de wereld wil laten zien, is dat je nooit moet stoppen met in jezelf te geloven. Je moet altijd, altijd, altijd volledig in jezelf geloven om alles te bereiken wat je wilt, want je bent de held van je eigen verhaal."