'Zwalkende' Amstelvener (57) vermist: al twee dagen geen teken van leven

De 57-jarige Amstelvener Bernardus Klister is al twee dagen vermist. Sinds hij vrijdag zijn woning had verlaten, ontbreekt ieder spoor. De politie maakt zich grote zorgen over zijn welzijn.

Bekend is dat hij op een zilver- en blauwkleurige damesfiets (van het merk Azor) met grijze fietspassen richting het Amstelveense Stadshart ging. Of hij daar ooit is aangekomen, is niet duidelijk.

Orthopedische schoenen

Bernardus draagt orthopedische schoenen en heeft een zwalkende loop, meldt de politie in een opsporingsbericht.

Hij is 1,70 meter lang en heeft grijs haar. Verder is alleen bekend dat hij vrijdag een grijze pet met een rode klep droeg. Wie de man ziet of denkt te zien, wordt gevraagd dat te delen met de politie.