Hovocubo ten onder in zaalvoetbalgevecht; rivaal FC Eindhoven grijpt landstitel

Het was alles of niets vandaag voor Hovocubo en het het werd uiteindelijk jammerlijk dat laatste. De zaalvoetballers uit Hoorn verloren de beslissingswedstrijd om de landstitel van FC Eindhoven. Hovocubo delfde met 3-1 het onderspit.

De twee grootmachten in het Nederlandse zaalvoetbal kennen elkaar door en door en dat was ook in de eerste helft goed te zien. Er werd op het scherpst van de snede gespeeld en het waren de details die het verschil maakten. Hovocubo was de eerste ploeg die profiteerde. Hicham Aklalouch was het eindstation van een schitterende aanval: 0-1.

FC Eindhoven, dat de reguliere competitie afsloot als lijstaanvoerder, kwam snel weer langszij. Een vrije trap van Zakaria Amrani ging met enig fortuin achter Hovocubo-doelman Dave Stet voor de gelijkmaker. Ook in de tweede helft bleven beide teams aan elkaar gewaagd. Kansen waren er over en weer, maar dit keer sloeg FC Eindhoven toe. Een snelle counter werd afgerond door Ayoub Boukhari die zo zorgde voor de 2-1.

Later volgt op deze website een samenvatting van het duel tussen FC Eindhoven en Hovocubo. De samenvatting is ook maandag terug te zien in een nieuwe uitzending van NH Sport om 17.11 uur.

In de laatste vijf minuten knokte Hovocubo voor wat het waard was. Sander van Dijk bracht Noureddine Oulad Ben Youssef in als extra veldspeler. Door de overtalsituatie kreeg Hovocubo grote kansen. Manuel Kuijk, de doelman van Eindhoven en tevens van Oranje, pakte enkele schitterende ballen. FC Eindhoven straft in de laatste minuut een foute pass van Hovocubo af en zodoende kon Said Bouzambou scoren in een leeg doel en zo de 3-1 eindstand op het scorebord zetten.

Na het laatste fluitsignaal barstte het feest lost in de snikhete sporthal in Eindhoven. Het was voor de thuisploeg de eerste landstitel sinds 2015. Voor Hovocubo komt er zo een einde aan drie landstitels op rij.