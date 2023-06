Hovocubo onttroond als kampioen; rivaal FC Eindhoven grijpt landstitel

Het was alles of niets vandaag voor Hovocubo en het het werd niets, De zaalvoetballers uit Hoorn verloren de derde en beslissiende wedstrijd om de landstitel van FC Eindhoven. Hovocubo delfde in de lichtstad met 3-1 het onderspit.

In de laatste vijf minuten knokte Hovocubo voor wat het waard was. N et als vrijdag kwam Noureddine Oulad Ben Youssef als extra veldspeler binnen de lijnen in plaats van Stet. Door de overtalsituatie kreeg Hovocubo grote kansen. Manuel Kuijk, de doelman van Eindhoven en van Oranje, pakte enkele schitterende ballen. FC Eindhoven strafte in de laatste minuut een foute pass van Hovocubo af. Said Bouzambou was de man die de bal in het lege doel schoot: 3-1.

Tekst gaat verder onder de video.