Judoka Megan Warners (16) pakt brons op EK in Portugal: "Ik dacht, dit ga ik niet verliezen"

Judostad Haarlem heeft er weer een Europese medaille bij. In de klasse tot 40 kilogram behaalde de 16-jarige judoka Megan Warners van judoclub Kenamju een bronzen medaille. In de troostfinale wist ze op het Europees Kampioenschap onder de 18 jaar in de golden score te winnen met een fraaie schouderworp.

"Ik voel heel veel blijdschap, want die laatste pot om brons was zenuwslopend", vertelt Megan aan de telefoon. Doordat de stand in de reguliere tijd gelijk was, was het tijd voor de golden score. Dat betekent dat ieder punt genoeg is voor de winst.

Ongelooflijk

"Ik dacht: ik ga dit niet verliezen. Ik ben nu zo dichtbij. Toen ik mijn tegenstander wierp, moest de scheidsrechter nog overleggen of het wel een punt was. Dat duurde heel lang en ik bereidde me er al op voor dat ik door moest judoën. Maar gelukkig was het een punt. Echt zo mooi. Je gelooft het gewoon niet."

Zware loting

Dat het een mooie dag zou worden was, kijkend naar de loting, hoogst onzeker. Toen Megan vanochtend haar tegenstanders zag, moest ze tegen iemand van wie ze nog nooit had gewonnen. "Dat was een heel moeilijke tegenstander. Toch wist ik haar te gooien, zo fijn", aldus de judoka.