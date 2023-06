Auto's botsen op A1 bij Muiden na vermoedelijke inhaalmanoeuvre

Op de A1 bij Muiden is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij twee auto's op elkaar zijn gebotst. Alle inzittenden moesten naar het ziekenhuis.

De melding van de botsing kwam rond 13.15 uur bij de hulpdiensten binnen. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat er twee auto's bij het ongeluk betrokken waren.

"Er is vermoedelijk sprake van een inhaalmanoeuvre die verkeerd ging. De auto die inhaalde is gaan tollen en kwam tot stilstand tegen de tunnelbuis." Tijdens het tollen is de auto waarschijnlijk tegen een andere auto aan geknald.

Amper vertraging

De bestuurder van de inhalende auto is naar het ziekenhuis vervoerd. De drie inzittenden van de auto waar deze bestuurder tegenaan botste, moesten ook naar het ziekenhuis.

Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat is de vertraging op de A1 'verwaarloosbaar' te noemen.