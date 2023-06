Voortbestaan buurtfestival Zomer in de Zaanen onzeker: "Ten onder aan eigen succes"

Het is lang niet zeker of er volgend jaar een vijftiende editie van het buurtfestival Zomer in de Zaanen gaat komen. De acht buurtbewoners uit Haarlem-Noord, die het event organiseren, lopen op hun laatste benen en missen volgend jaar zelfs iemand voor de programmering. "Zonder nieuwe mensen gaan we ten onder aan ons eigen succes."

ErikJan Braakman eb Nichiel Groothuis - ErikJan Braakman

Een theatertent van de culturele ontmoetingsplek Het verhalenhuis, een muziekpodium voor kinderen van Hart Muziekschool en tal van (sport)activiteiten. Gisteren was de veertiende editie van het buurtfestival Zomer in de Zaanen. Soms leek het alsof het evenement door professionals werd georganiseerd. Toch is het een groep enthousiaste buurtbewoners die alles belangeloos regelt. Nestor Een van hen is 'de nestor' van Zomer in de Zaanen: ErikJan Braakman, die er vanaf het eerste jaar bij is. "We hebben ongeveer een kernteam van acht mensen, sommigen daarvan zijn afgelopen jaren gewisseld. We regelen alles zelf en doen het omdat het gaaf is voor de buurt en voor elkaar." "Het is een gratis festival voor en door de buurt", vult medeorganisator Michiel Groothuis aan. "De plaatselijke apotheek regelde bijvoorbeeld extra zonnebrand en de podia zijn neergezet door Haarlemse culturele instellingen." Tekst gaat door onder de foto.

Bezoeker van Zomer in de Zaanen - Zomer in de Zaanen

Vandaag wordt er opgeruimd, en nagenoten van wederom een geslaagde editie. Toch zijn er zorgen bij de heren. In voorbereiding op deze editie hebben ze op hun laatste benen gelopen en dan gaat er ook nog eens iemand weg. "Voor volgend jaar missen we iemand die de programmering kan doen. Ook zoeken we iemand die de financiën kan oppakken. Ik zou dat erbij kunnen doen, maar dan is de kans groot dat we over het budget heen gaan", lacht ErikJan.

"Meer jonge ouders zijn welkom" Michiel Groothuis, Zomer in de Zaanen