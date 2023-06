Museum in Aalsmeerse waterkelder kan dankzij anonieme kopers definitief blijven

Het Flower Art Museum in de waterkelder van Aalsmeer kan, dankzij anonieme kopers en aanhoudende petities, definitief blijven. De toekomst van het museum stond een tijd op losse schroeven door de plannen er woningen van te maken. Maar dat plan is nu dus definitief van de baan.

In april werd duidelijk dat het Flower Art Museum, in de waterkelder tegenover de toren, moest wijken. Nieuwe eigenaren wilden er namelijk luxueuze appartementen van maken. Het Aalsmeerse kunstmuseum over bloemen en planten moest daarvoor dan verhuizen.

Maar Aalsmeerders waren er pissig over. En dus besloot een van hen, oud-D66-raadslid Pierre Tuning, een petitie te starten. Hij vond dat de Aalsmeerse cultuur gewaarborgd moest worden. "Laat kunst spreken".

De nieuwe eigenaren van de kelder hadden daar alleen geen boodschap aan.

