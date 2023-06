Monnickendammers zwemmen in modder tijdens blubberrace: "Hoe viezer hoe leuker"

Blubber, blubber en nog eens blubber: voor de zeventiende keer op rij dompelen Monnickendammers en omwonenden zich onder in de modder tijdens de jaarlijkse blubberrace. Onder toeziend oog van tientallen supporters rennen zeker 182 deelnemers de race van 3,2 kilometer. "Het is altijd feest. Het leuke aan de blubberrace is dat je legaal lekker vies kan worden", vertelt organisator Lydia Brouwer.

Het is de zeventiende editie die plaatsvindt, maar wat is er dit jaar anders dan voorgaande jaren? "De temperatuur", zegt Brouwer lachend. "Het is nu extreem warm, waardoor er ook minder deelnemers zijn dan normaal." In de afgelopen jaren namen zeker 400 Noord-Hollanders deel aan de race. "Maar nu vonden mensen het waarschijnlijk te warm." De organisatie heeft daarom gezorgd voor extra toezicht tijdens de race en drinkposten gecreëerd.

Fun en run

Het fanatisme bij de deelnemers is verschillend, vertelt Brouwer. "Het is een hardloopwedstrijd, maar het wedstrijdaspect is voor een paar belangrijk. Voor de rest is het fun en run: plezier met de groep. Ze gaan lekker door die sloten heen en daarna kunnen ze lekker schoongespoten worden door de brandweer."

Tien jaar en ouder

Meedoen? Dat kan vanaf tien jaar. "En we horen vaak dat een ouder bijvoorbeeld vraagt van: mijn zoon van twaalf die gaat en dan wil mijn dochter van negen ook mee, kan dat? Die verantwoording ligt bij de ouders. Maar kinderen moeten toch door de sloot en dergelijke, dus we houden tien jaar echt als ondergrens."