Zoektocht naar vermiste moeder en kinderen uit Schagen geïntensiveerd

Vader Chris Kuipers uit Schagen deelde gisteren bij NH zijn zorgen over de vermissing. Hij maakt zich zorgen om de toestand van zijn twee kinderen en ex-vrouw.

De gesteldheid van de drie werd door hem omschreven als 'zorgelijk'. "Ze is erg verward en onvoorspelbaar." Chris deelde een flyer over de drie vermisten op zijn sociale media. De boodschap werd vervolgens massaal verspreid.

'Wel urgentie'

Politie Noord-Holland zei gisteren al bekend te zijn met de melding en onderzoek te doen. Dat Chris vandaag aangifte heeft gedaan in combinatie met de onduidelijkheid die al een paar dagen bestaat, is voor de politie aanleiding om de recherche op de vermissing te zetten.

"Uiteraard willen we in contact komen met de moeder en de kinderen", zegt een woordvoerder van de politie. "Wij hebben nog geen contact met haar kunnen krijgen. Er zijn veel zaken in het ongewisse en wij willen daar helderheid over krijgen. De recherche is daarin leidend."