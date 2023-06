Prachtig resultaat! Vijfde plek voor Noord-Hollands synchroonduo op Europese spelen

Synchroonzwemsters Bregje de Brouwer en Marloes Steenbeek kunnen met een goed gevoel terugkijken op de Europese Spelen in Polen. Eerder in de week behaalde het koppel al de zilveren medaille en vandaag eindigden De Brouwer en Steenbeek op de knappe vijfde plek bij het onderdeel vrije kür.

Als zevende plaatsten Bregje de Brouwer uit Hoofddorp en de Assendelftse Marloes Steenbeek zich voor deze finale. Tijdens de voorronde kwam het tweetal tot 185,2814 punten en nu in de eindstrijd behaalden De Brouwer en Steebeek 196,5523 punten. De winst ging zoals verwacht naar de Oostenrijkse tweeling Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri. Zij kregen in het Poolse Krakau 255,9501 punten.

Bij de Olympische Spelen van Tokio in 2021 vormden Bregje en Noortje de Brouwer nog een duo. Na hun keurige negende plaats kon de tweeling niet de goede lijn doortrekken. Daarnaast raakte Noortje geblesseerd. Hierop besloot Bregje in 2022 verder te gaan met Marloes Steenbeek. Wel is Noortje deze dagen mee als reserve naar Polen.

Volgende maand doet het Noord-Hollandse koppel mee aan de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka.