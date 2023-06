Gewonde bij brand in garage in Zwaag, veel rook en schade

In een garage bij een woning aan de Inlaagdijk in Zwaag is vanavond brand uitgebroken. De brand, waar veel rook bij vrij kwam, werd al snel weer geblust. Er viel een gewonde.

De eerste melding van de brand kwam rond tien voor tien vanavond binnen. Daarna vond de brandweer het incident zo ernstig, dat al snel besloten werd om meerdere voertuigen naar de Inlaagdijk te sturen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ging het om een brand in een garage van een twee-onder-een-kapwoning. Het is nog niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn of dat er slachtoffers zijn.

De woordvoerder liet om kwart voor elf weten dat de brand uit was. Een persoon raakte lichtgewond en werd ter plekke nagekeken door het toegesnelde ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Veel rook

Volgens de woordvoerder is de brandweer bezig met nablussen en nacontroles in het huis en ook in de woning daarnaast. Bij de brand kwam veel rook en hitte vrij, dus de woning heeft behoorlijk wat schade opgelopen. Over hoe de brand is ontstaan, is nog niets bekend.