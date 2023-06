'Gooische bingo' voor kinderen met autisme groot succes

In Restaurant Bellevue in Blaricum werd vanmiddag voor één keer niet gegeten, maar fanatiek gebingood. Doel van de bingo: zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting De Droomboom, een behandelcentrum voor jonge kinderen met een autismespectrumstoornis of een ontwikkelingsachterstand. Anita Witzier presenteerde het evenement.