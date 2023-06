Politie op zoek naar dader van steekpartij in Wormerveer

De politie is op zoek naar de dader van een steekpartij in Wormerveer. Een persoon zou aan de Hildebrandstraat in zijn bovenarm zijn gestoken.

De melding kwam rond 17.30 uur binnen bij de politie, laat een woordvoerder weten. Daarop zijn agenten de woning binnengegaan, maar de dader was al gevlogen. De politie heeft daarom een Burgernet-actie gestart.

Volgens de politie hoefde het slachtoffer niet mee naar het ziekenhuis, omdat de verwondingen mee vielen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. De politie is bezig met het horen van het slachtoffer en het onderzoek is in volle gang.