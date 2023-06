Eerbetoon aan 50 jaar IJsselmeerronde: "Mooie afsluiting van prachtige periode"

Vanaf Assendelft vertrekken vanaf de fiets, een rondje om het IJsselmeer en zeventien uur later weer terugkeren in Assendelft. Vijftig keer deden tientallen wielrenners uit Assendelft precies dat door mee te doen aan de IJsselmeerronde. Vorig jaar was de laatste editie: de organisatie stopte ermee vanwege de veiligheid. Dit weekend is er een expositie waarin uitgebreid wordt teruggeblikt op 50 jaar IJsselmeerronde.

Vaantjes, krantenartikelen, bekers, nog meer vaantjes en heel veel foto's. Raymond Levering heeft flink z'n best gedaan om zoveel mogelijk materiaal aan te leveren aan het Historisch Genootschap Assendelft, dat de expositie in het Raadhuis heeft opgezet. Levering was 25 jaar lang betrokken bij de organisatie. "Sinds mijn vader overleed in 1996 heb ik het overgenomen", zegt hij. "Al die historie van mijn vader van daarvoor had ik ook nog. De laatste twee jaar tot de laatste twee weken zijn veel mensen bezig geweest om bijvoorbeeld vaantjes en bekers aan te leveren. Het Historisch Genootschap heeft ook veel interviews opgenomen met oud-deelnemers om iets moois te kunnen neerzetten. Het is prachtig, allemaal herinneringen hier." Oude bekenden spotten Werner van der Elst reed twaalf keer mee met de IJsselmeerronde. Al zittend op zijn hurken tuurt hij aandachtig naar een paar opgehangen groepsfoto's. "Ze zijn echt van járen terug, ik kijk of ik nog wat oude bekenden spot. Hoe verder je komt, hoe meer je er ziet." Afgelopen Hemelvaart – de vaste dag van de IJsselmeerronde – kon hij toch niet stil blijven zitten. "Ik heb met een paar mensen nog een rondje Alkmaardermeer gedaan, dat was wel even gezellig. Maar dat is wel heel anders hoor." Hij reed zijn eerste IJsselmeerronde in 1996. "Ik had goed getraind en voor de ronde een nieuwe fiets gekocht. Alles ging goed, tot op de Afsluitdijk... m'n fiets ging kapot." Met moeite wist hij de kapotte fiets nog naar Slootdorp te krijgen, waar een kameraad een reserve naartoe bracht. NH Nieuws maakte vorig jaar een compilatie van de laatste IJsselmeerronde, waarbij Sjors van der Hoorn meereed als eerbetoon aan zijn vader. Tekst loopt door onder de video.

