Fietsersbond in actie tegen verdwijnende fietsroute: “Dit kan niet zo zijn”

Het weer was voor veel fietsers al reden genoeg om vrijdag naar de duinen te komen. Maar voor leden van de Fietsersbond en andere geïnteresseerden was er een veel belangrijkere reden voor hun fietstocht langs de kust: zij vrezen dat hun geliefde fietsroute binnenkort verleden tijd is en kwamen daarom in actie. "Er is geen waardig alternatief voor wat we nu hier hebben", zeggen zij tegen mediapartner Streekstad Centraal.

Fietsersbond in actie tegen verdwijnende fietsroute - NH Nieuws

Eerder deze maand sprak Streekstad Centraal met Ron Janssen van de Fietsersbond, mede-organisator van de actie. Toen legde Janssen uit dat het niet om de stuifduinen zelf gaat: "Dat is een gelopen race." Maar Janssen en de bond willen wél graag kunnen blijven fietsen in het gebied. Dat kan over een iets andere route, of door de huidige route beter tegen het zand te beschermen. Schoonmaken Het gebied wordt beheerd door PWN, Staatsbosbeheer en de provincie. De beheerders zien het somber in voor de fietsroute langs de kust. "Het moet nu voor heel veel geld elk jaar schoongemaakt worden", legt Amar Karar van de Provincie Noord-Holland uit. "Als provincie willen we daar een houdbare oplossing voor." Een oplossing die niet op veel enthousiasme van fietsers kan rekenen. Ook de gemeente Bergen, waarin de fietsroute over Blijdenstijnseweg, Verspyckweg en Woudweg ligt, is kritisch. Wethouder Briët vindt de voorgestelde nieuwe route 'geen hoogwaardig alternatief'. Beter voor klimaat Oud-politica Lutz Jacobi van het Landelijk Fietsnetwerk wijst op het belang van fietsen. "Het kan niet zo zijn dat er fietsroutes worden verminderd", vindt zij. "Er moeten juist meer fietsroutes komen." Want niet alleen is fietsen heel gezond, het is, benadrukt Jacobi in haar toespraak in het duin, ook nog eens beter voor het klimaat en beter voor de leefomgeving.



Toch staat de fietsroute langs de kust nu onder druk. Ron Janssen van de Fietsersbond vindt de beheerders van het gebied 'star'. "Ze hebben als oplossing bedacht: afsluiten van het fietspad", vat hij het nog eens samen. "En daar houden ze het bij." Maar dus niet als het aan de Fietsersbond ligt.