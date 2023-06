Schietpartij bij metrostation Bullewijk na wurgpoging

Rond 15:00 uur vond bij metrostation Bullewijk in Zuidoost een schietpartij plaats. Een man van rond de twintig jaar oud probeerde een vrouw te wurgen. Toen een omstander de vrouw probeerde te helpen schoot de verdachte op hem en vluchtte.

De man die de vrouw te hulp schoot probeerde weg te komen en raakte daarbij gewond aan zijn knie. Hij moest daarom mee naar het ziekenhuis. De verdachte heeft tijdens het incident ook omstanders onder schot gehouden, maar heeft niet op hen geschoten.

De politie is op zoek naar de verdachte en heeft een signalement vrijgegeven. Het gaat om een man van rond de 20 jaar met een donkergetinte huid, kort donker haar, een oranje shirt, en een korte donkere broek. Hij is gevlucht in de richting van de flats Hakfort.

De vrouw die werd gewurgd tijdens het incident is ook gevlucht, hoe het met haar gaat is niet bekend. De politie heeft het metrostation afgezet voor onderzoek.