Dochters en vrouw van Chris sinds donderdag vermist: "Toestand van mijn vrouw is zorgelijk"

Chris Kuipers uit Schagen is ten einde raad. Sinds donderdag zijn zijn twee dochters van 7 en 8 en zijn vrouw vermist. "Ik maak mij grote zorgen, omdat de toestand van mijn vrouw zorgelijk is. Zij is erg verward en onvoorspelbaar", vertelt Chris aangedaan aan NH.

Chris spreekt nog over 'mijn vrouw', maar het tweetal leeft apart en aanstaande maandag zou de echtscheidingszitting zijn. Zelf heeft hij zijn dochters woensdag voor het laatst gezien bij de wisseling tussen hem en zijn vrouw.

Getuigen hebben volgens Chris zijn twee dochters Janice (8) en Yenthe (7) op donderdagavond rond 23.00 uur in een auto zien stappen, zonder zijn vrouw. "Het vermoeden bestaat dat mijn vrouw zich later bij hun heeft gevoegd." Chris zijn vrouw was voor het laatst actief was op WhatsApp om 23.40 uur.

Ernstige zorgen

Bij Chris bestaat het vermoeden dat zijn aanstaande ex-vrouw met zijn dochters naar Spanje vertrekt of al is vertrokken. "Woensdagavond heeft ze met de meiden afscheid genomen van haar kennissengroep, een groep gelijkgestemden. Eén van hen heeft aan mij laten weten dat de meisjes toen iets in de trant van 'we gaan naar Spanje!' zeiden, waarop moeder hen vervolgens tot stilte maande."



Helemaal als een verrassing komt deze situatie niet voor Chris: "Vorige week heb ik een zaak gewonnen, waarin de uitkomst is dat de meiden naar een reguliere basisschool moeten in plaats van thuisonderwijs krijgen."

Machteloosheid

Machteloosheid is de emotie die overheerst bij Chris. Hij maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van zijn dochters, vertelt hij met een gebroken stem: "De toestand van mijn vrouw is zorgelijk is, zij is erg verward en onvoorspelbaar."



