Buren redden vrouw met twee kinderen van dak brandende woning: "Stond helemaal te trillen"

Dankzij doortastend optreden van buren aan de Biatlon in Assendelft is een vrouw met haar twee kleine kinderen afgelopen nacht uit een zeer benarde situatie bevrijd. Vanwege een brand in haar woning, vermoedelijk ontstaan in de keuken, was de moeder met haar kinderen naar het dak van een uitbouw van het hoekhuis gevlucht. Oplettende buren wisten haar vervolgens naar beneden te krijgen en in veiligheid te brengen.

Het is rond middernacht als buren met de auto thuiskomen en een straat vol rook aantreffen. Meteen alarmeren zij de andere buren, zoals ook Michel en Saskia Verket die pal naast het in brand staande hoekhuis wonen. "Het hele huis lag al op bed", aldus Michel. "Ik heb meteen mijn gezin naar buiten in veiligheid gebracht."

"Toen stond ze daar op de uitbouw, helemaal in paniek met twee kinderen in de armen"

Ondertussen is er onder een groepje buren discussie over de vraag of er iemand in de brandende woning aanwezig is. "Ze dachten dat er niemand thuis was", aldus buurvrouw Saskia. "Maar wij hadden kort daarvoor nog de baby horen huilen." Michel besluit daarop direct naar de achterpoort van de woning lopen. "Ik heb de poortdeur ingeramd", zo vertelt 'ie. "Toen stond ze daar op de uitbouw, helemaal in paniek met twee kinderen in de armen."

Het groepje buren dat zich inmiddels met Michel in de achtertuin verzameld heeft, slaagt er vervolgens in de moeder en haar twee kinderen veilig naar beneden te krijgen. "Bij één van de kinderen ging het wat moeizamer", aldus Michel. "Want die hield heel erg vast aan haar moeder." Uiteindelijk weet de inmiddels gearriveerde brandweer ook nog een vogel, levend en wel uit het huis te halen.

Moeder en kinderen tijdelijk elders ondergebracht

De moeder en haar twee kinderen, waaronder een baby van drie weken, zijn tijdelijk elders ondergebracht. Hoeveel schade de brand heeft aangericht, is nog niet duidelijk. Ondertussen proberen de buren te achterhalen wie de oplettende omwonende was die het vuur ontdekte en de andere buren waarschuwde. "We zijn ze aan het zoeken", legt Michel glimlachend uit terwijl zijn vrouw met een grote bos bloemen naast 'm staat. "We willen ze graag een bloemetje geven maar we kunnen ze nog even niet vinden."