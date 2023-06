Liveblog protestactie bij Tata Steel: band Hang Youth treedt op voor activisten

Een aantal Wijk aan Zeeërs heeft een open brief openbaar gemaakt, gericht aan Greenpeace. De brief is verstuurd onder leiding van Bert Kisjes, initiator van de beweging Cultureel Dorp van Europa.

De briefschrijvers betreuren het dat Greenpeace de locatie Zee van Staal heeft gebruikt voor het kampement. "Dat is juist opgezet als een symbool van verzoening. Kunstenaars uit bevriende dorpen van Wijk aan Zee in Europa die met Hoogovenstaal beeldhouwwerken maakten.

Verder schrijft de groep in de brief dat ze al langer de strijd aan gaan met de grootmachten als Tata, maar wel vanuit positiviteit en lokale kracht. "Het zou jammer zijn wanneer Green Peace de strijd van Wijk aan Zee met de grootmachten overneemt. In het dorp wordt de invasie van een grote demonstratie ook gevoeld als een grootmacht uit Amsterdam die zich er mee komt bemoeien"