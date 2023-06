Liveblog protestactie bij Tata Steel: actievoerders schroeven hek los en lopen op terrein staalfabriek

De actievoerders lopen over de Reijndersweg richting de kooksgasfabrieken. De sfeer is uitgelaten, er worden leuzen geroepen als 'this is what democracy looks like' en omstanders klappen. Een buurtbewoner laat aan NH Nieuws weten: "Op sociale media hoor je alleen maar de tegenstanders van de demonstratie. Het zijn altijd dezelfde. Maar ik denk dat de overgrote meerderheid Greenpeace steunt."

Volgens een demonstrant gaat de actie tot dusver goed: "De energie is hoog. Natuurlijk houden we dit vol want we doen het ergens voor."