Liveblog protestactie bij Tata Steel: actie ten einde, Greenpeace verlaat het terrein

De activisten van Greenpeace zijn hun spullen aan het verzamelen om gezamenlijk via de hoofdingang het terrein van Tata Steel te verlaten, laat een woordvoerder van de organisatie weten. Daar zullen ze elk moment aankomen.

Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie van Greenpeace, heeft een statement over de actie van vandaag naar buiten gebracht. "We zijn blij dat we van ons recht op protest gebruik hebben kunnen maken in het hart van de grote vervuiler. Ons punt is gemaakt, sluit de meest ziekmakende onderdelen. Door de hoofdingang vertrekken we met opgeheven hoofd. Als de overheid of Tata Steel niet ingrijpen komen we terug."