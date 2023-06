Brandweer blust brand in bedrijfspand Haarlem

De brandweer heeft vanavond een brand in een bedrijfspand in Haarlem geblust. Bij het vuur kwam veel rook vrij.

De brand woedde bij ijs- en patisserieleverancier Otelli aan de A. Hofmanweg. Het vuur werd rond 21.40 uur gemeld. Volgens een verslaggever ter plaatse is de brand even uitslaand geweest, maar dat was al snel niet meer het geval.

De brandweer heeft bij de ingang van het pand een brandhaard aangetroffen, dat is direct geblust. De brandhaard veroorzaakte behoorlijk wat rook in het pand.

De oorzaak van de brand wordt uitgezocht.