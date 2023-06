Man in rug gestoken in het Vondelpark: politie zoekt nog een verdachte

Een man werd vanavond rond 21:30 uur in zijn rug gestoken. Hij raakte daarbij zo ernstig gewond dat hij naar het ziekenhuis is afgevoerd met een traumahelikopter. Hij is nog wel aanspreekbaar, laat de politie weten.

Waarom de man is aangevallen is nog niet bekend. De woordvoerder vertelt dat het gaat om een groepje mannen die in het grasveld zaten. Om onduidelijke redenen is er toen een steekpartij uitgebroken. Vervolgens zijn drie mannen weggerend, de politie is nog op zoek naar een van hen.

De man die de politie zoekt is rond de 45 jaar, draagt een crème kleurig shirt, een donkere korte broek en fietste richting de P.C. Hooftstraat.