Nog geen landstitel voor zaalvoetballers Hovocubo na nederlaag bij FC Eindhoven

Het is Hovocubo vanavond niet gelukt de landstitel in de zaalvoetbal eredivisie te prolongeren. De tweede wedstrijd in de best-of-three serie tegen FC Eindhoven ging met 2-1 verloren. Eerder deze week was Hovocubo in Zwaag na verlenging met 3-1 te sterk. Zondag moet in de derde wedstrijd de beslissing vallen.

De regerend landskampioen trad in het goed gevulde Indoorsportcenturm in Eindhoven aan zonder sterkhouders Mats Velseboer (geschorst) en Ilias Bouzit (geblesseerd). Ook trainer Sander van Dijk ontbrak. Hij volgt het restant van de best-of-three serie om privéredenen thuis.

De Eindhovenaren begonnen zeer energiek en fel aan de wedstrijd. Dat leidde al snel tot de voorsprong. Tevfik Ceyar opende in de vierde minuut de score. Dit zorgde er helaas niet voor dat Hovocubo wakker werd geschud. De Hoornse ploeg had het in de eerste helft erg lastig en kwam maar moeizaam onder de druk van de Brabanders vandaan. De 2-0 zat er eerder in dan de gelijkmaker. Het dichts bij een treffer voor de thuisploeg was Said Bouzambou. De poging van de international ging na twee keer binnenkant paal net niet over de lijn. Bijna wonderbaarlijk kwam Hovocubo toch weer op gelijke hoogt. Vlak de pauze maakte Faisal Mellah de gelijkmaker.

In de tweede helft ontbrak nog steeds de absolute vechtlust bij de Horinezen. Iets dat de Brabanders wel lieten zien. En ook dat resulteerde dan ook in de verdiende voorsprong. Weer was Ceyar het eindstation, 2-1. Daar bleef dankzij Dave Stet de schade nog beperkt voor Hovocubo. De goalie stond keer op keer een Eindhovens doelpunt in de weg.

In de laatste vier minuten ging interim-trainer Appie Marbah powerplay spelen en wisselde hij zijn keeper in voor een vijfde veldspeler. Met Noureddine Oulad Ben Youssef binnen de lijnen zocht Hovocubo vergeefs naar het gaatje om de gelijkmaker op het bord te krijgen.

Zondag om 14.00 uur staan FC Eindhoven en Hovocubo opnieuw tegenover elkaar in Brabant. Wie deze wedstrijd wint, mag zich de nieuwe zaalvoetbalkampioen van Nederland noemen.