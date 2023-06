4,5 jaar cel geëist tegen Bussumer voor witwassen en drugshandel

De man uit Bussum is op 14 juni vorig jaar in de Utrechtse plaats Lopikerkapel aangehouden. Bij drie huiszoekingen, die hoorden bij de aanhouding van de man, is onder meer 1,4 miljoen euro cash gevonden.

De verdachte kwam na meerdere anonieme meldingen bij de politie op de rader. Daarnaast heeft het OM gekraakte telefoonberichten van de man in bezit. Zo zou uit de chatgeschiedenis van de Bussumer blijken dat hij zich heeft beziggehouden met het kopen, verkopen en mogelijk leveren van diverse soorten (hard)drugs.

Forse opbrengst

Na een doorzoeking in een woning in Bussum, Hilversum en Lopikerkapel vorig jaar was de opbrengst fors. Naast de grote geldsom werd ook 134.000 euro aan cryptovaluta aangetroffen. Daarnaast lagen er verschillende soorten verdovende middelen, waaronder cocaïne en MDMA. Ook heeft de politie twee auto's en twee Rolex-horloges in beslag genomen.

Justitie meldt dat ze bewijs hebben dat de verdachte betrokken was bij de handel in grote partijen van tienduizenden xtc-pillen en honderden liters GBL, een grondstof voor de productie van GHB. Het OM concludeert dat de verdachte in ieder geval tussen juni 2020 en september 2020 betrokken is geweest bij de handel van verschillende soorten hard- en softdrugs. Ook zou de verdachte zich rond die periode schuldig hebben gemaakt aan witwassen.

Omdat de Bussumer afstand doet van de in beslag genomen goederen, valt de strafeis wat lager uit. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.