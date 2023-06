Vanuit het actiekamp maakt Greenpeace zich op voor de 'strijd' van morgen

Een groepje van tien mensen buigt zich vroeg in de ochtend over de bouw van de grote circustent. Alle andere tenten staan al, maar de circustent die straks het centrum van het actiekamp zal vormen, ligt nog plat op de grond. De tent moet leunen op een stalen paal van vier meter, en het is nog best een klus om die rechtop te zetten. Het lukt de groep in één keer. Ze joelen. "We gaan een staalfabriek bouwen", grapt een toekijker.

De kans is groot dat het staal van de circustent bij Tata vandaan komt. Staal is onmisbaar, vinden ook de actievoerders. We bouwen er windmolens van, fietsen, bestek, bruggen en auto's. Van Greenpeace hoeft Tata dan ook niet te sluiten. De milieuorganisatie eist wel dat de meest vervuilende onderdelen worden stopgezet.