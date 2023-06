Henk trekt aan de Alkmaarse kaasbel voor eerste viering Keti Koti

Niemand minder dan Henk Heilbron (69) van werkgroep Keti Koti Alkmaar mocht vanmorgen de kaasmarkt openen. Met het luiden van de bel hoopt hij ook veel aandacht te trekken voor de allereerste Keti Koti viering in Alkmaar volgende week zaterdag. Tot zijn grote teleurstelling zonder rapper Def Rhymz: "Hij is helaas ernstig ziek. Het heeft met zijn hart te maken, dus hij kan er echt niet bij zijn."

Foto: Marco Schilpp

Op 1 juli barst vanaf 13.00 uur de eerste viering van Keti Koti, de afschaffing van de slavernij, los in stadspark De Oude Kwekerij in Alkmaar. Om de viering groots aan te kondigen, mocht Henk vanmorgen om klokslag tien uur de kaasbel luiden. En dat vindt hij een hele eer. "Ik vond het best spannend, je weet niet wat je te wachten staat. Maar ik heb de bel geluid en het dansje gedaan", lacht hij. Hij zou het graag willen, maar Henk is al even geen twintig meer. Dus toen hij hoorde dat hij de kazen ook traditioneel over het Waagplein moest dragen, was dat wel even slikken. "Het is wel zwaar hoor, samen met die mannen zo'n 130 kilo aan kaas op je schouders, maar ik heb het gedaan. Ik ben moe, maar voldaan."

Foto: Marco Schilpp

In zijn vrolijk gekleurde blouse trok hij veel bekijks. En gelukkig maar, want het doel was vooral: nog meer animo voor het evenement in het stadspark. Zelf is Henk al maanden druk bezig met de voorbereidingen voor Keti Koti. "Ik sta er gelukkig niet alleen voor", zegt hij. "Vanuit de werkgroep zijn we met ongeveer zes mensen. Ook werken er zo'n tien vrijwilligers aan mee. Naast hand-en-spandiensten zorgen ze er met entertainment voor dat alle kinderen ook een leuke dag hebben." Zonder 'Grillmeister Def' Eind mei werd bekendgemaakt dat Def Rhymz met hartproblemen in het ziekenhuis was opgenomen. Inmiddels is zeker dat hij er niet bij zal zijn. "Ontzettend jammer, want hij heeft ook een grill foodtruck waar hij die dag mee zou staan."

Foto: Marco Schilpp