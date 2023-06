Hille vindt stapels onbezorgde post in Grootebroek: "Lag onderin een vuilnisbak"

De 48-jarige Hille van der Bijl uit Hoogkarspel keek vanmorgen vreemd op, toen hij stapels post zag liggen in een vuilnisbak. In de wijk Oosterweed in Grootebroek leegt hij één keer per week de afvalbakken. "Het moet er dus niet langer dan een week hebben gelegen. Ik hoop dat belangrijke post alsnog op tijd bij de mensen bezorgd kan worden", laat hij weten.

Nietsvermoedend reed Hille vandaag naar Grootebroek, om daar de ongeveer twintig afvalbakken in de wijk Oosterweed te legen. Bij een van de bakken zag hij tussen het afval een paar stapels met brieven, een tijdschrift, en andere post liggen.

Hoe lang de post er heeft gelegen, is niet duidelijk. De bij WerkSaam actieve Hille, leegt de bakken eens per week. Omdat hij dit eigenlijk op andere plaatsen moet doen en nu invalt voor een collega, scheelt het per week welke dag hij beschikbaar is. "Alles was in ieder geval droog gebleven", legt hij uit. "Al zijn deze afvalbakken overdekt en zal er niet heel snel water in terechtkomen."

Tussen de post zaten onder andere brieven van het Dijklander Ziekenhuis, van het CBS, en ook een brief met een postzegel uit Australië. "Ik heb de brieven niet opengemaakt, en zelfs de elastieken er nog om gelaten. Maar ik heb ze wel meegenomen naar huis", vertelt Hille.

Op tijd bezorgd?

Thuis in Hoogkarspel nam hij direct contact op met PostNL, die de brieven en andere zaken in de Grootebroeker wijk vanmiddag om 13.30 uur kwam ophalen. "Dat was een aardige vrouw. Ze kon eigenlijk niets vertellen over de bezorger van de wijk maar vertelde wel verbaasd te zijn dat de post in een vuilnisbak gevonden is", zegt Van der Bijl.

Wat de reden is geweest om de post weg te gooien, is nog niet bekend. Hille hoopt in ieder geval dat deze post nu wél de juiste bestemming bereikt. "En dat alle mensen die een brief of iets anders belangrijks moeten ontvangen deze nog op tijd krijgen."