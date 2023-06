Nieuw festival Buiten De Dijken moet bezoekers bewust maken van duurzaamheid 

De opbouw van Peggy's strandtent is in volle gang. Sinds een aantal jaar runt zij Strandvier, waar ook het idee voor het festival is geboren. "Toen we het hier pas voor iets gebouwd hebben zagen we al hoe mooi het hier is en hoeveel ruimte er is voor iets kunstzinnigs."

Nadat programmeur Wim van Stam op het terras van Peggy had gezeten, zag hij mogelijkheden bij de locatie. "Hij liet mijn een filmpje zien van een bevriende danseres die dansend de geboorte van een giraf uitbeeldde en vroeg aan mij: 'Zou het niet prachtig zijn als ze dat hier bij jou op strand zou dansen?' Dat was het begin van het festival."