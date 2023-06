Blauwalg door warm weer: waarschuwingen voor zwemwater in Huizen

Met de hoge temperaturen weer op komst, gaan een hoop mensen verkoeling zoeken in natuurwater. Maar het is wel opletten geblazen, want in Huizen geldt vanaf vandaag een waarschuwing om te zwemmen. Omdat de blauwalg weer welig tiert, kan dit leiden tot maag- en darmklachten.

Het is weer raak bij de Huizer stranden: de blauwalg slaat weer toe met warm weer en zorgt voor een waarschuwing voor mensen die verkoeling willen zoeken in het water van het Gooimeer.

Zomerkade en Gooiershoofd

Aan de Zomerkade, het opgeknapte gebied aan de rand van een woonwijk in Huizen, en aan het iets noordelijker gelegen Gooiershoofd, twee stranden aan het Gooimeer, geldt vanaf vandaag een waarschuwing. Na het zwemmen zou je nu maag- en darmklachten kunt overhouden door de algengroei als gevolg van het warme weer.

Op de website zwemwater.nl kun je zien waar er een waarschuwing geldt om te zwemmen. Of waar zelfs een zwemverbod is ingesteld. Bij een zwemverbod is het risico op ziek worden na het zwemmen zo groot dat het verboden is. Een duidelijke waarschuwing bij zwemplekken houdt in dat het zwemwater slecht kan zijn voor de gezondheid.

Zelf inschatten

Je zou er wel mogen zwemmen maar je zult zelf moeten bepalen of er een risico is voor de gezondheid. Als je dus bijvoorbeeld algenbloei aantreft in het water, zul je zelf een inschatting van de situatie moeten maken. Voor kinderen en ouderen is het bij een geldende waarschuwing sowieso verstandig om het water te mijden.

Op de betreffende zwemplekken zie je waarschuwingsborden staan en op de strandjes wordt een oranje of gele vlag gehesen.

Waar kun je wel zwemmen?

Niet al het natuurlijke zwemwater in het Gooi is getroffen door de ziekmakende alg. Op de meer open plekken en op plaatsen waar het water meer stroomt, is de waterkwaliteit goed.

Er zijn gelukkig dus nog altijd een aantal plekken waar je wel veilig kunt zwemmen, bijvoorbeeld bij de Stichtse brug. Het water daar is dichter bij de vaargeul en stroomt dus meer, waardoor er minder kans is op algengroei.

Toch zijn er ook in Huizen zelf strandjes waar je veilig te water kunt, bijvoorbeeld bij het Harderwijkerzand. Ook bij het strand Voorland bij de Stichtse brug in Blaricum kun je rustig pootje baden of baantjes trekken.

Nog twee stranden waar het goed toeven is en waar het water niet door algen bedorven wordt zijn het Naarderbos en het strandje in Muiderberg bij het Kerkpad. Bij al deze vier stranden kun je zonder risico's het water in.