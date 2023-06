Hilversum tekent voor verlenging contract met NOC*NSF om sportverenigingen beter te helpen

De gemeente Hilversum en het NOC*NSF hebben een verlengingsovereenkomst getekend om sportverenigingen in Hilversum te blijven ondersteunen. Hiermee moet het voor clubs duidelijker worden waar ze met hun problemen en vragen terecht kunnen. De eerste overeenkomst werd aangegaan in 2019.

Hilversumse clubs kunnen hiermee terecht op één centraal aanspreekpunt bij de gemeente. Samen met het NOC*NSF wordt dan gekeken naar de beste aanpak voor mogelijke problemen. Zo kunnen de clubs hulp krijgen bij het aanbieden van workshops, het opstellen van beleidsplannen, vrijwilligerswerving en ledenbinding.

Aanleiding voor de overeenkomst was het gebrek aan helder overzicht bij verenigingen. In het verleden was het vaak onduidelijk waar ze met welke vraag terecht konden. Nu er één aanspreekpunt is kan gelijk de beste hulp worden geboden. Volgens Wethouder Hunnik is het aanspreekpunt handig voor clubs. Vooral bij het vinden van vrijwilligers en veranderende behoeftes van sporters. De nieuwe overeenkomst geldt voor een periode van 4 jaar.