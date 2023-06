Speelgoedbank viert 10-jarig jubileum met sport, spel én pannenkoeken voor kinderen

Feest bij de speelgoedbank in Haarlem. De winkel, met speciale aandacht voor minima, waar iedereen tweedehands speelgoed kan kopen, bestaat tien jaar. Dat wordt vandaag gevierd met allerlei sport en spel bij korfbalvereniging HKC in Haarlem.

De korfbalvelden lenen zich perfect voor allerlei activiteiten, zowel sportief als creatief. "Kinderen kunnen zich daar tussen 13.00 uur en 16.00 laten schminken, ze kunnen er knutselen, er is een korfbal-workshop en er is een raad van fortuin, met natuurlijk cadeautjes", legt Maaike uit.

"De taart staat klaar bij de korfbalvereniging HKC verderop in Haarlem-Oost ", zegt Maaike Disveld, directeur speelgoedbank Haarlem. "Daar vieren we later vandaag ons feest."

De reden voor sport en spel is, omdat het leuk is voor Haarlem. "We willen het graag samen vieren met alle kinderen en doen dat het liefst met activiteiten, dan is het een belevenis", zegt de directeur.

Speelgoedbank

De speelgoedbank - zeker niet verwarren met de voedelbank - is een winkel waar speelgoed dat niet meer wordt gebruikt heen kan worden gebracht.

"Het speelgoed wordt eerst goed schoongemaakt en vervolgens is het te koop in de winkel, waar iedereen het kan kopen", vertelt Jon de Leeuw, voorzitter van Stichting Speelgoedbank. "Toch is er speciale aandacht voor kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben."

