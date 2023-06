Michiel legt 200 Friese kilometers vol euforie én emotie af: "Alsof we in de Tour reden"

De spierpijn kan de euforie niet verdrijven. "Dit vergeten we nooit meer", zegt de Hoornse Michiel Martens, een dag nadat hij de Elfstedentocht heeft gefietst. Samen met een groep collega's zamelde hij meer dan 9.000 euro in voor onderzoek tegen kanker.

De donderdag stond in het teken van de fietstocht. Vanwege het noodweer eerder deze week, liep het schema uit. In plaats van om 04.00 uur werd er 09.00 uur gestart. "We sliepen al in Leeuwarden en stonden om 05.00 uur op. Zo hadden we goed de tijd voor een uitgebreide sportmaaltijd, dat onder meer bestond uit bananen- en havermoutpannenkoeken."

De fietstocht van 200 kilometer door het Friese land is een onderdeel van de Elfstedentriatlon, waar Maarten van der Weijden mee bezig is. Hij legt momenteel een monstertocht af van 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen én 200 kilometer wandelen. Martens ondersteunt de oud-Olympisch kampioen met zo'n 25 collega's. Sommigen zwemmen, anderen fietsen en weer anderen wandelen (gedeeltelijk) mee met Van der Weijden.

Toen Van der Weijden klaar was met het zwemonderdeel, werden de fietsen gepakt en begon ook de tocht voor Martens en alle andere sympathisanten. Het peloton werd aangevoerd door de schaatsploeg van Reggenborgh, met toppers als Kjeld Nuis, Gerard van Velde en Femke Kok. "We zouden gemiddeld 25 kilometer per uur rijden, maar er waren momenten dat we 40 per uur reden. Het peloton viel dan ook snel uit elkaar."

Na een plaspauze ging het beter en werd er gezamenlijk naar eindpunt Leeuwarden gereden. Martens genoot volop. "We reden onder politiebegeleiding en in iedere stad werden we door veel mensen toegejuicht. Alsof je als prof in de Tour de France meereed."

Elfstedenkruisje

Vlak voor Leeuwarden werden de deelnemers - dus ook Martens - persoonlijk door Van der Weijden bedankt voor hun steun en inzet. Na de finish trok de bekende ultrasporter de wandelschoenen aan, voor Martens wachtte een bord pasta. Én, als ultieme beloning: het Elfstedenkruisje.

Het was een dag om niet snel te vergeten voor Martens en zijn collega's. In totaal zamelde de groep al zo'n 9.000 euro in. "Er kan nog gedoneerd worden en we streven naar de 10.000 euro. We hebben het toch maar geflikt met z'n allen. Het was een dag vol kippenvelmomenten, maar ook met veel emotie. Iedereen rijdt daar toch ook met zijn eigen verhaal", zegt Martens, die tien jaar geleden zelf zijn vader aan de ziekte verloor. "Dit vergeten we nooit meer."