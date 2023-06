Trainerswissel bij succesvolle zaalvoetbalsters FC Marlène: Bouchibti volgt Van Stralen op

Landskampioen en bekerwinnaar FC Marlène heeft een nieuwe hoofdcoach. Mo Bouchibti gaat proberen door te bouwen op het succes van de zaalvoetbalsters uit Heerhugowaard. Bouchibti is de opvolger van Dick van Stralen.

Met Van Stralen aan het roer pakten de vrouwen afgelopen seizoen de dubbel. Toch besloot hij niet te blijven. "Dick heeft het één jaar gedaan en had de wens uitgesproken om als assistent met de nieuwe hoofdtrainer Iwan de Mees mee te gaan naar de mannen", aldus Marlène-woordvoerder Paul van der Molen.

Bouchibti promoveerde twee jaar geleden met het Amsterdamse mannen van VNS United naar de eredivisie. Na zijn tussentijds vertrek begin dit jaar maakte hij het zaalvoetbalseizoen af in Hoorn bij 't Veerhuys. De 62-jarige Heerhugowaarder was in het verleden ook actief bij Lebo en diverse zaalvoetbalselecties van de KNVB.

FC Marlène trok eerder al een Braziliaanse keeperstrainer aan: Edson Barreto. Het nieuwe zaalseizoen begint vrijdag 1 september met de wedstrijd om de Super Cup.