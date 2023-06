Jongen (16) aangehouden voor gewelddadige woningoverval, eigenaar al twee keer eerder doelwit

Een 16-jarige tiener uit Amsterdam is aangehouden voor een gewelddadige woningoverval in Zuidoostbeemster. De overval vond in oktober vorig jaar plaats bij de woning van een Purmerendse ondernemer die al twee keer eerder was beroofd. Inmiddels is de jongen voorgeleid aan de rechter-commissaris en is besloten dat hij langer vast moet blijven.

Op 22 oktober vorig jaar probeerden drie jongens 's ochtends rond 8.30 uur de woning van een 50-jarige Purmerendse ondernemer in Zuidoostbeemster te overvallen. De vrouw en de zoon van de man werden wakker van het geblaf van hun honden en stonden vervolgens oog in oog met de verdachten. De vrouw werd op brute wijze mishandeld waarbij de verdachten haar tegen de grond hebben gewerkt en in het gezicht hebben geslagen. Twee bouwvakkers, die op dat moment in de omgeving aan het werk waren, kwamen op het geschreeuw van de vrouw af. Dit was voor de daders reden om de woning te ontvluchtten. Ze zijn er zonder buit vandoor gegaan. Bewakingsbeelden legden een paar dagen eerder verkenningsbeelden van de drie jongens vast. Hierbij zijn drie mannen te zien die rondlopen in de buurt en vervolgens weer vertrekken in een lichtblauwe Volkswagen Golf.

Eerdere overvallen De ondernemer werd dat zelfde jaar al eerder twee keer overvallen. Deze berovingen vonden plaats in april en september. De eerste overval in april vond plaats bij zijn bedrijf aan de Antwerpenhaven. Onder bedreiging van een taser werd de Purmerender beroofd van zijn Rolex en Cartier-bril. In september was het opnieuw raak en werd de man overvallen op een parkeerplek in dezelfde buurt van zijn bedrijf. Daarbij werd er weer een Rolex gestolen onder bedreiging van een mes en een vuurwapen.

Camerabeelden In het tv-programma Opsporing Verzocht is er dit jaar ook aandacht geweest voor de reeks overvallen. Daarbij zijn camerabeelden gedeeld van de vermoedelijke daders van de drie overvallen. De politie heeft laten weten dat het tonen van de beelden hebben geholpen bij het aanhouden van de verdachten. In het programma liet de politie weten dat de familie veel angst had voor een mogelijke herhaling: "Het is een ontzettend dreigende situatie voor de man. Zeker nu ook met de poging woningoverval zijn gezin erbij wordt betrokken. Het hele gezin is doodsbang dat de mannen terugkomen." Onderzoek Op 9 en 10 mei van dit jaar zijn twee verdachten uit Amsterdam aangehouden voor de eerdere overvallen. Het gaat hierbij om twee mannen van 18 en 20 jaar. In dat zelfde onderzoek werd een paar dagen later nog een derde verdachte aangehouden. De politie laat weten dat op dit moment nog onderzocht wordt of en hoe deze berovingen verband houden met de poging tot de woningoverval van oktober.