Fietser komt onder bus in centrum van Zaandam en raakt ernstig gewond

Een fietser is vanmiddag rond 12.00 uur aangereden op de Vinkenstraat in Zaandam door een bus. Volgens de politie kwam de vrouw onder de bus terecht en raakte ze ernstig gewond. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten.

De Vinkenstraat is een drukke straat naast de winkelstraat Gedempte Gracht. Dat is midden in het centrum van Zaandam.

De weg is dicht. Er wordt onderzoek gedaan. Op foto's is te zien dat politie er massaal aanwezig is. Vanwege de afzetting wordt het overige verkeer omgeleid.