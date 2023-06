Kudelstaart in 'putlucht' door probleem rioolgemaal: "Hoe lang blijft dit nog hangen?"

Een groot deel van Kudelstaart zit momenteel in de stank. Oorzaak is rioolwater in het rioolgemaal aan de Moslaan, dat 'vermoedelijk door een verstopping' niet werd afgevoerd.

Vijver tussen Moslaan en Zonnedauwlaan in Kudelstaart - Google Streetview

"Zo lang ik de hal dicht houd, is het te harden", aldus meneer Langelaar, die pal naast het rioolgemaal aan de Moslaan woont. Hij vertelt dat hij de 'putlucht' gisteravond voor het eerst waarnam in zijn woning. "Op straat ruik je ook, maar de lucht lijkt uit de kruipruimte te komen." Een buurman vermoedde dat het met de werkzaamheden in zijn woning te maken had, vertelt hij. "Hij had zelfs een expert laten komen, omdat hij dacht dat het aan de verbouwing lag." Nu duidelijk is dat het rioolgemaal de boosdoener is, wordt dat uitgebreid besproken in de appgroep waarin de buurt contact met elkaar onderhoudt.

Volgens de gemeente Aalsmeer zou er bij een storing aan het rioolgemaal een automatische melding moeten worden verstuurd. "Maar dat is om onduidelijke redenen niet gebeurd", schrijft de gemeente op Facebook. Daardoor 'ondervindt nu een groot deel van de wijk flinke overlast', voegt ze daaraan toe. Tekst gaat door onder de Facebook-post

